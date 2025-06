Anziano muore poco dopo le dimissioni dalla rsa di Arignano la famiglia denuncia | Disidratato sporco e denutrito

Tragedia a Villa Adriana: un anziano di 80 anni muore poco dopo le dimissioni dalla RSA di Arignano, lasciando la famiglia sconvolta. Denunciano condizioni di forte disidratazione, sporcizia e denutrizione che sollevano dubbi sulla qualità dell’assistenza ricevuta. Una storia che mette in luce i rischi e le criticità delle strutture di cura, e che invita a riflettere sull’importanza di una tutela più rigorosa per i più fragili. La vicenda è ancora in fase di accertamento e richiede risposte chiare.

È arrivato a villa Adriana, rsa di Arignano, per la riabilitazione dopo un’infezione all’apparenza curata in ospedale. Durante il ricovero, ne avrebbe contratta un’altra, che ha reso necessario trasferirlo di nuovo in un reparto ospedaliero. Poco dopo, questo anziano, 80 anni, è morto. La sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Anziano muore poco dopo le dimissioni dalla rsa di Arignano, la famiglia denuncia: “Disidratato, sporco e denutrito”

