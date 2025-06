Anziana dimessa dall' ospedale dopo la frattura del bacino la denuncia del figlio e la lettera a Zaia | Tutto sulle spalle della famiglia

Una storia di sofferenza e negligenza che sclera la pazienza della famiglia: una donna anziana dimessa in condizioni critiche, senza supporto né assistenza, mentre il figlio si confronta con un sistema sanitario assente e irresponsabile. La sua vicenda, documentata nella denuncia e nella lettera al presidente Zaia, solleva un urgente quesito sulla tutela degli anziani fragili e sulla responsabilità delle strutture sanitarie. È un richiamo all’attenzione pubblica per cambiare le cose e garantire dignità a chi ha dato tanto.

VITTORIO VENETO - «Mia madre è stata dimessa forzatamente dall?ospedale di Vittorio Veneto, allettata, priva di autonomia, senza alcun piano di assistenza attivo, né i. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anziana dimessa dall'ospedale dopo la frattura del bacino, la denuncia del figlio (e la lettera a Zaia): «Tutto sulle spalle della famiglia»

