Anziana di Frosinone si perde in autostrada | ritrovata nel Napoletano

Una vicenda che tocca il cuore, tra preoccupazione e speranza. Ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, una donna di oltre 70 anni originaria di Frosinone è stata trovata in stato di confusione vicino a Castellammare di Stabia, dopo essersi persa. La sua storia ci ricorda quanto sia importante prendersi cura dei propri cari e la forza della solidarietà nel ritrovarli.

Una storia dolce ma anche preoccupante è avvenuta ieri pomeriggio lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno, vicino a Castellammare di Stabia. Una donna di oltre 70 anni, originaria di Frosinone, è stata ritrovata in evidente stato di confusione mentre percorreva la rampa d'uscita dell'autostrada.

