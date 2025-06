Anziana di Frosinone si perde in autostrada | ritrovata a Castellammare dopo ore di viaggio

Una storia che, pur facendo sorridere per la sua tenerezza, ci invita a riflettere sulla fragilità delle persone più anziane. Ieri pomeriggio, una donna di Frosinone si è smarrita in autostrada, ritrovata ore dopo a Castellammare, dopo un lungo viaggio in stato di confusione. Un episodio che sottolinea l’importanza di maggiore attenzione e prevenzione per tutelare i nostri cari. È fondamentale fare di più per garantirne sicurezza e serenità.

Una vicenda che fa sorridere per la sua tenerezza, ma che nasconde anche un serio campanello d'allarme. È successo ieri pomeriggio, quando una donna ultra-settantenne, originaria di Frosinone, è stata ritrovata in evidente stato confusionale mentre percorreva la rampa d'uscita dell'autostrada A3.

Anziana di Frosinone si perde in autostrada: ritrovata nel Napoletano - Una vicenda che tocca il cuore, tra preoccupazione e speranza. Ieri pomeriggio, lungo l’autostrada A3 Napoli-Salerno, una donna di oltre 70 anni originaria di Frosinone è stata trovata in stato di confusione vicino a Castellammare di Stabia, dopo essersi persa.

