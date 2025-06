Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione | sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino

Una tragica storia di tradimento e avidità scuote Quarto: Antonio di Gennaro, 72 anni, ucciso dai figli in un piano crudele per ottenere la pensione della moglie defunta. Un omicidio brutale, nascosto con astuzia e crudeltà, che ora mette sotto i riflettori la famiglia e i suoi segreti più oscuri. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda inquietante e come si sia svelata la verità.

Il 72enne di Quarto sarebbe stato ucciso per la pensione della moglie defunta. Fermati i due figli: sono un ingegnere e un personal trainer. Il corpo avvolto nel cellophane e poi nascosto in una panca in terrazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ucciso Figli Pensione Antonio

Ucciso da un malore mentre stava guidando: Tobia lascia la moglie e quattro figli - Torre Annunziata è in lutto per la prematura scomparsa di Tobia Fontanella, 61 anni, caposala della sala operatoria dell'ospedale di Boscotrecase.

Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione: sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino - Il 72enne di Quarto sarebbe stato ucciso per la pensione della moglie defunta. Fermati i due figli: sono un ingegnere e un personal trainer. Il corpo avvolto nel cellophane e poi nascosto in una panca ... Riporta fanpage.it

Antonio Di Gennaro trovato morto in una cassapanca, fermati i due figli: «Si rifiutava di consegnare loro la pensione della mamma» - A Quarto (Napoli) i carabinieri hanno sottoposto a fermo due fratelli incensurati rispettivamente di 34 e 42 anni. I due fratelli avrebbero ucciso il ... Si legge su msn.com

Narcotizzato e soffocato nel sonno, così due fratelli avrebbero ucciso il padre - Il corpo di Antonio di Gennaro è stato trovato nascosto in una cassapanca sul terrazzo, Il movente sarebbe la pensione di reversibilità della madre defunta ... Da rainews.it

