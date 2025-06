Antonio Di Gennaro ucciso dai due figli | Era stimato da tutti Alla compagna hanno detto che era fuggito con un' altra

Una triste vicenda sconvolge la comunità: Antonio Di Gennaro, stimato da tutti, è stato tragicamente ucciso dai propri figli. La compagna ha rivelato che si era allontanato con un’altra persona, ma le cause della drammatica morte sono ben più oscure. Si sospetta che abbiano utilizzato sonnifero e cuscino per commettere l’omicidio, a causa del suo rifiuto di consegnare i soldi della pensione. Una storia di ingiustizia e dolore che lascia senza parole.

