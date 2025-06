Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto dai figli chi era il professore 72enne trovato morto in una cassapanca

Un tragico intreccio di affetti e segreti scuote Quarto, vicino Napoli. Antonio Di Gennaro, insegnante di 72 anni, è stato trovato morto in una cassapanca, ucciso dai figli che volevano accaparrarsi la pensione della madre. Ma chi era davvero quest’uomo e cosa nascondeva dietro il suo volto da professore? Scopriamolo insieme, tra verità svelate e misteri ancora irrisolti.

Ucciso dai figli per la pensione della madre e nascosto in una cassapanca: chi era Antonio Di Gennaro, 72 anni, il professore di Quarto vicino Napoli.

Antonio Di Gennaro ucciso dai figli per la pensione: sonnifero nel caffè e soffocato con un cuscino - Una tragica storia di tradimento e avidità scuote Quarto: Antonio di Gennaro, 72 anni, ucciso dai figli in un piano crudele per ottenere la pensione della moglie defunta.

Il 72enne di Quarto sarebbe stato ucciso per la pensione della moglie defunta. Fermati i due figli: sono un ingegnere e un personal trainer. Il corpo avvolto nel cellophane e poi nascosto in una panca

Ucciso dai figli per la pensione della madre e nascosto in una cassapanca: chi era Antonio Di Gennaro, 72 anni, professore di Quarto vicino Napoli

Avrebbero ucciso il padre, addormentandolo con un sonnifero nel caffè e poi soffocandolo con un cuscino, perché si rifiutava di consegnargli i soldi della pensione

