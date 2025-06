Antonio Conte in vacanza nel suo Salento dopo lo scudetto Al mare con i fratelli per ricaricare le pile

godersi il mare cristallino e la buona compagnia dei suoi fratelli, ricaricando le energie per affrontare nuove sfide con la stessa passione che lo ha portato alla vittoria. Antonio Conte in Salento è sinonimo di relax autentico e calore familiare, un momento di pausa prezioso prima di tornare in campo con rinnovato entusiasmo.

Antonio Conte nel suo Salento in vacanza. L'allenatore leccese, fresco campione d'Italia con il Napoli, √® tornato a casa per qualche giorno di relax dopo lo scudetto. E soprattutto per. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it ¬© Quotidianodipuglia.it - Antonio Conte in vacanza nel suo Salento dopo lo scudetto. Al mare con i fratelli per ricaricare le pile

In questa notizia si parla di: Antonio Conte Vacanza Salento

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarà indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Antonio Conte in vacanza nel suo Salento dopo lo scudetto. Al mare con i fratelli per ricaricare le pile - Antonio Conte nel suo Salento in vacanza. L'allenatore leccese, fresco campione d'Italia con il Napoli, è tornato a casa per qualche giorno di relax dopo lo scudetto. E soprattutto per caricare le pil ... Segnala msn.com

Antonio Conte al mare nel Salento. Dopo lo scudetto col Napoli meritato relax sulle spiagge di casa - Il soggiorno a Porto Cesareo è una tappa obbligata per Conte per ricaricare le pile in attesa di riprendere la stagione con l‚Äôinizio del ritiro fissato il 17 ... bari.repubblica.it scrive

Antonio Conte torna a casa: è in vacanza nel Salento - Quella che cambia è solo la squadra che allenerà. Antonio Conte in "vacanza" al Tabù di Porto Cesareo prima di partire in ritiro con il Napoli di Aurelio De Laurentiis che lo ha scelto per ... Segnala msn.com

‚ÄúANDIAMO in VACANZA in SALENTO‚ÄĚ? | Simpatico SIPARIETTO tra CONTE e un TIFOSO