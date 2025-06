Antonella Elia sposa il fidanzato Pietro Delle Piane | la data del matrimonio

Antonella Elia sta per vivere il giorno più bello della sua vita: il matrimonio con Pietro Delle Piane. La conduttrice e personaggio televisivo ha ufficializzato la lieta notizia durante una recente ospitata, svelando anche la data delle nozze che tutti aspettavano con trepidazione. L’amore tra Antonella e Pietro si prepara a coronarsi: ecco quando questa coppia tanto amata dirà “sì” per sempre. Restate sintonizzati, perché i preparativi sono in fermento e l’emozione è alle stelle.

Antonella Elia presto sposa. La conduttrice e personaggio televisivo ha confermato il matrimonio con il fidanzato Pietro Delle Piane. Ecco la data delle tanto attese nozze. Antonella Elia: “mi sposo con il mio fidanzato Pietro Delle Piane”. E’ ufficiale: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano. La conferma è arrivata dalla conduttrice che, ospite del programma Storie di Donne al bivio di Monica Setta, ha non solo annunciato le nozze, ma anche svelato la data! “Ci sposiamo a San Silvestro” – ha detto la ex concorrente ed opinionista del Grande Fratello che ha vissuto una storia d’amore davvero tormentata con l’attore e doppiatore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Antonella Elia sposa il fidanzato Pietro Delle Piane: la data del matrimonio

In questa notizia si parla di: Antonella Elia Pietro Piane

