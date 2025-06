Antonella Elia e Pietro Delle Piane la data e la location delle nozze

Antonella Elia e Pietro Delle Piane stanno finalmente preparando il grande giorno: il loro matrimonio si avvicina e l’entusiasmo è alle stelle. Dopo anni di sogni e tentativi, gli sposi sembrano aver trovato la data e la location perfette per coronare il loro amore. La domanda che tutti si pongono ora è: sarà davvero questa la volta buona? Scopriamo insieme i dettagli esclusivi delle nozze di questa coppia tanto amata.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sposano davvero, o almeno sembrano aver preso ormai la decisione definitiva. La coppia in questi anni è stata a un passo dalle nozze più di una volta, ma adesso sembra tutto pronto per pronunciare il fatidico Sì. Sarà la volta buona per la soubrette e il compagno storico? Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i dettagli delle nozze. Profumo di fiori d'arancio per Antonella Elia e Pietro Delle Piane che finalmente fanno sul serio e sono pronti a convolare a nozze. L'annuncio lo hanno fatto nel salotto di Monica Setta, nella puntata di Storie di donne al bivio che andrà in onda sabato 14 giugno su Rai2.

In questa notizia si parla di: Antonella Elia Pietro Piane

Tensione in Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta: “Lui non vuole che Roberta Capua e Antonella Elia vadano da lei” - Tensione in casa Rai tra Pierluigi Diaco e Monica Setta, nuovamente al centro dell'attenzione. Il conduttore di "BellaMà" avrebbe manifestato la sua insofferenza riguardo la possibile partecipazione di Roberta Capua e Antonella Elia al programma della Setta.

