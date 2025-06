Anthony dal Ghana fino all’Appennino | Ero profugo ora guido i bus

Da un deserto infuocato a strade di montagna, la storia di Anthony Yankey è un incredibile viaggio di speranza e riscatto. Nato in Ghana nel 1986, ha affrontato l’orrore della fuga e le insidie del cammino, fino a trovare una nuova vita nell’Appennino reggiano, dove ora guida i bus per Seta. Un esempio di resilienza che dimostra come il coraggio possa trasformare le sfide più dure in opportunità di rinascita.

Reggio Emilia, 6 giugno 2025 – “Siamo partiti in 42 su un pick-up, mentre attraversavamo il deserto. Ci hanno avvisato fin da subito: chi cade, non ci si ferma, lo lasciamo morire nella sabbia”. Questo è solo uno dei passaggi più drammatici della storia di Anthony Yankey, ragazzo nato in Ghana nel 1986. Oggi vive sull’Appennino reggiano, a Castelnovo Monti, e di lavoro fa l’autista delle corriere per Seta. Ma prima, ha attraversato l’inferno. Partiamo dall’inizio. Che infanzia ha avuto? “Sono nato in Ghana in una famiglia poverissima, ero l’ultimo di dieci fratelli, tutti maschi. Vivevamo con i nostri genitori in campagna, lontano da tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Anthony, dal Ghana fino all’Appennino: “Ero profugo, ora guido i bus”

In questa notizia si parla di: Anthony Ghana Appennino Profugo

Anthony, dal Ghana fino all’Appennino: “Ero profugo, ora guido i bus” - Yankey, 39 anni, racconta il suo viaggio da un “inferno” di povertà in Africa, con 9 fratelli. “Ho attraversato il deserto a piedi”. Sul referendum: “Italiani dopo 5 anni? Serve gradualità” ... Scrive ilrestodelcarlino.it