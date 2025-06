Anthony Barbagallo di nuovo alla guida del Pd siciliano

Anthony Barbagallo torna alla guida del Pd siciliano, confermato con un ampio consenso dalla commissione regionale. Con 7.574 voti favorevoli e unendo le forze sotto la bandiera di "Rigeneriamo il Pd", il suo ritorno segna una svolta importante per il partito in Sicilia. Una vittoria che non solo rafforza la sua leadership, ma apre nuove prospettive di rilancio e unità all’interno del territorio. La prossima sfida? Continuare a guidare il cambiamento, passo dopo passo.

C'è il sigillo della commissione regionale per il congresso del Pd sulla vittoria di Anthony Barbagallo. Il candidato unico alla segreteria regionale (a capo della lista "Rigeneriamo il Pd") è stato riconfermato alla guida del partito in Sicilia dopo aver ottenuto 7.574 voti a favore, 685.

Congresso Pd Sicilia, Barbagallo rivendica il successo: "Rispetto per chi ha votato, io legittimato dal voto" - Pochi giorni dopo la rielezione a segretario regionale, l'appello all'area dei bonacciniani e a quella degli orfiniani: "Dal confronto potremo raggiungere un accordo". La vice Chinnici: "Nei circoli u ... Lo riporta palermotoday.it

STRAPPO NEL PD SICILIANO, GRUPPO PARLAMENTARE ATTACCA BARBAGALLO