Ansia da abbandono | quali sono i sintomi e come superarla una volta per tutte

L’ansia da abbandono è una delle sfide più insidiose delle relazioni, alimentata da paure profonde e spesso inconsce. Ti sei mai sentito sopraffatto da un senso di vuoto o panico all’idea di perdere qualcuno importante? Questa paura può portarti a sacrificare te stesso pur di evitare il distacco, soffrendo in silenzio. Ma come riconoscerla e superarla una volta per tutte? Scopriamolo insieme.

H ai mai provato quella sensazione di vuoto, quel panico o quell’angoscia all’idea che l’altra persona possa lasciarti? Ti è mai capitato di annullarti pur di tenere in piedi una relazione, anche quando ti faceva male? Questa può essere l’ ansia da abbandono e si riferisce a una paura profonda e spesso invisibile, che si radica nelle esperienze affettive ed emotive a partire dall’infanzia e con il tempo può però trasformarsi in una vera dipendenza affettiva. La buona notizia è che si può iniziare un percorso psicologico di consapevolezza, conoscenza e crescita personale. Dipendenza affettiva: come distinguerla dal forte innamoramento X Ansia da abbandono, come agisce la psicoterapia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ansia da abbandono: quali sono i sintomi e come superarla (una volta per tutte)

