Angelo Duro sotto accusa per evasione fiscale | ‘Mi avete preso per un pezzente?’

Angelo Duro, celebre per la sua verve irriverente e il successo del film "Io sono la fine del mondo", si trova ora al centro di verifiche fiscali che scuotono il suo percorso artistico. Le Fiamme Gialle di Roma sospettano un uso improprio del regime forfettario durante il 2023, anno di grande affermazione per il comico. La vicenda promette di far discutere ancora a lungo, mettendo in luce i rischi e le sfide del successo nel mondo dello spettacolo.

Verifiche fiscali sul successo del 2025: “Io sono la fine del mondo”. Angelo Duro, uno dei volti più irriverenti dello spettacolo italiano, è finito sotto la lente della Guardia di Finanza di Roma. Le verifiche riguardano il periodo d’imposta 2023, anno in cui il comico ha ottenuto grandi incassi anche grazie al film “ Io sono la fine del mondo ”. Il sospetto delle Fiamme Gialle: uso improprio del regime forfettario. Secondo le indagini, Angelo Duro avrebbe raggiunto il tetto massimo per l’uso del regime forfettario, previsto per i piccoli contribuenti. Invece di passare al regime ordinario, avrebbe costituito una società di comodo, passando così dalla tassazione Irpef all’Ires. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Angelo Duro sotto accusa per evasione fiscale: ‘Mi avete preso per un pezzente?’

