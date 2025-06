Angelo Duro smentisce l’accusa di evasione fiscale | “Per chi mi avete preso? Per un pezzente”

Angelo Duro rompe il silenzio e sfodera la sua ironia tagliente per smentire le voci di evasione fiscale. Con un post su Instagram, il comico si pone in modo deciso e sarcastico, mettendo a tacere le insinuazioni e ricordando a tutti chi sia realmente. La sua risposta, piena di humor e autoironia, non lascia spazio a fraintendimenti: anche nell’ombra, Angelo Duro sa come prendere posizione e difendersi con stile. Continua a leggere.

Con un post su Instagram Angelo Duro smentisce la notizia circolata stamattina che lo vedeva accusato di evasione fiscale. Con la sua ironia sprezzante scrive: "Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

