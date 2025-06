Angelo Duro replica all' accusa di evasione | Tutto falso non sono un pezzente

Angelo Duro risponde alle accuse di evasione fiscale con fermezza e trasparenza, negando ogni addebito e smentendo le voci infondate che lo volevano al centro di un'indagine per presunta evasione da 150mila euro. Il comico palermitano, noto per il suo spirito tagliente e la sua sincerità, annuncia anche il suo nuovo film su Netflix, dimostrando che la sua creatività non si ferma davanti a niente. La verità, come sempre, verrà a galla.

Il comico palermitano respinge le accuse di stamane che lo volevano al centro di un'indagine per evasione fiscale e annuncia il suo film in uscita su Netflix Angelo Duro è finito al centro di un'indagine per una presunta evasione fiscale da 150mila euro, riferita all'anno d'imposta 2023. Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza e riportato da Repubblica, il comico palermitano avrebbe superato il tetto previsto dal regime forfettario della sua partita Iva, scegliendo poi di aprire una società per continuare a incassare i compensi. Le accuse della procura: "Uno schema fiscale sospetto" Una mossa che avrebbe comportato - stando agli inquirenti - il passaggio dalla tassazione Irpef, più onerosa, all'Ires, riservata alle società e meno gravosa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Angelo Duro replica all'accusa di evasione: "Tutto falso, non sono un pezzente"

