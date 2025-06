Angelo Duro nei guai col fisco | indagato per una presunta evasione fiscale di 150mila Euro

Angelo Duro, il celebre comico e attore, si trova al centro di un'indagine fiscale che potrebbe scuotere la sua carriera. La Procura di Roma sta valutando se dietro la creazione di una società e il superamento del regime forfettario si nasconda un’ipotetica volontà di evasione fiscale di 150mila euro. Una vicenda destinata a far discutere, che potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sua immagine e sulle sue future iniziative pubbliche.

La Procura valuta se ci sia stata volontà di evasione da parte di Angelo Duro dietro la creazione di una società dopo il superamento del regime forfettario. Il comico e attore Angelo Duro è finito al centro di un'indagine per presunta evasione fiscale. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, la Procura di Roma ha acceso i riflettori su un possibile risparmio illecito d'imposta pari a 150mila euro, riferito all'anno fiscale 2023. L'indagine, formalmente ancora a carico di ignoti, è coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci, e si basa su accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza nei confronti dell'artista palermitano, noto anche per la partecipazione a Sanremo 2023. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Angelo Duro nei guai col fisco: indagato per una presunta evasione fiscale di 150mila Euro

