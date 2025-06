Angelo Duro indagato per evasione fiscale non avrebbe versato l' Irpef per 150 mila euro

L'ombra dell'indagine si fa strada nel mondo dello spettacolo: Angelo Duro, noto per la sua comicità irriverente, è ora al centro di un'inchiesta fiscale. La Procura di Roma sospetta che nel 2023 il comico abbia omesso di versare circa 150 mila euro di Irpef, sollevando interrogativi sulle sue finanze. È un episodio che scuote il settore, mettendo in discussione trasparenza e responsabilità. Resta da vedere come si evolverà questa vicenda.

La Procura di Roma ha aperto un'indagine su una presunta evasione fiscale da parte del comico Angelo Duro. L’ipotesi è che nel 2023 abbia omesso il pagamento di circa 150mila euro di Irpef. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Angelo Duro indagato per evasione fiscale, non avrebbe versato l'Irpef per 150 mila euro

