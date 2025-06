Angelo Duro guai per il comico | presunta evasione fiscale ora rischia grosso

Angelo Duro, uno dei comici più amati e seguiti del momento, si trova ora al centro di un’indagine che rischia di mettere in discussione la sua carriera brillante. Dopo aver riempito teatri e conquistato il pubblico con le sue battute, il suo nome è stato associato a una presunta evasione fiscale, alimentando suspence e curiosità. Ma cosa c’è davvero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

È uno dei comici più apprezzati del momento, capace di riempire i teatri e registrare sold out in tutta Italia. Ma stavolta Angelo Duro non fa notizia per una battuta tagliente o uno sketch virale: al centro dell'attenzione ci sarebbe un'indagine su una presunta evasione fiscale che coinvolge proprio il suo nome. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avrebbero acceso i riflettori sui suoi movimenti tributari, e il quadro che emerge rischia di trasformarsi in un serio problema legale. Angelo Duro e la presunta evasione fiscale: i fatti. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma e dal procuratore aggiunto Stefano Pesci, è attualmente a carico di ignoti e Angelo Duro non risulta formalmente indagato.