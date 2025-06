Angelo Duro chi è il comico accusato di evasione | la discussa partecipazione a Sanremo

centro di una controversia legata a un’accusa di evasione fiscale, aggiungendo ancora più pepe alla sua immagine pubblica già molto discussa. La sua figura rimane quindi tra luci e ombre, alimentando dibattiti su talento e condotta personale nel mondo dello spettacolo.

Angelo Duro è un comico che, nel bene o nel male, non passa mai inosservato: con la sua ironia pungente e battute spesso sopra le righe, ha costruito una carriera che spazia dalla televisione al teatro fino al cinema. La sua partecipazione a Sanremo 2023 ha diviso il pubblico: da una parte chi ha apprezzato la sua schiettezza, dall'altra chi si è infastidito per la sua provocazione. Ma le polemiche non si sono fermate lì: Duro è finito anche al centro di un'indagine per presunte irregolarità fiscali, aggiungendo un nuovo motivo di discussione attorno a una figura già di per sé molto controversa.

