Angelo Duro accusato di evasione per 150mila euro

A oggi, Angelo Duro si trova al centro di un'inchiesta giudiziaria che potrebbe mettere in discussione il suo successo recente. La procura di Roma ha avviato un'indagine per evasione fiscale, ipotizzando un’irregolarità di 150 mila euro riferita all’anno 2023, un periodo di grande ascesa per il comico palermitano. Resta da capire come evolverà questa vicenda e quali conseguenze potrà avere sulla sua carriera brillante e in crescita.

Piovono accuse su Angelo Duro. Il comico palermitano dovrĂ affrontare l'accusa della procura di Roma, che avviato un'indagine ipotizzando una possibile evasione Irpef da 150 mila euro, riferita all'anno d'imposta 2023. Un anno d'oro per il comico, sia sul piano artistico che su quello economico, con incassi da record. Ed è proprio questo periodo roseo a essere finito sotto la lente di ingrandimento del procuratore aggiunto Stefano Pesci. A oggi - va precisato - l'inchiesta risulta formalmente a carico di ignoti. Stando all'ipotesi investigativa, tutto avrebbe avuto inizio con il ricorso alla partita Iva in regime forfettario, formula riservata ai piccoli contribuenti, con tassazione agevolata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Angelo Duro accusato di evasione per 150mila euro

In questa notizia si parla di: Angelo Duro Evasione Euro

L’accusa ad Angelo Duro: «Ha evaso l’Irpef per 150 mila euro» - L’accusa a Angelo Duro scuote il mondo dello spettacolo: secondo la procura di Roma, il celebre comico avrebbe evaso 150 mila euro di Irpef nel 2023.

Angelo Duro accusato di evasione per 150mila euro: «Ha usato un escamotage per pagare meno tasse» Partecipa alla discussione

Angelo Duro indagato per evasione fiscale, non avrebbe versato l'Irpef per 150 mila euro - La Procura di Roma ha aperto un'indagine su una presunta evasione fiscale da parte del comico Angelo Duro. L’ipotesi è che nel 2023 abbia omesso il pagamento di circa 150mila euro di Irpef ... Da msn.com

Gravi accuse per Angelo Duro: evasioni per oltre 150 mila euro - Il noto comico Angelo Duro è finito sotto i riflettori non per uno spettacolo, ma per un’accusa pesante: avrebbe evaso l’Irpef per un totale di 150 mila euro nel corso del 2023. L’indagine, coordinata ... donnaglamour.it scrive

Angelo Duro nei guai, il comico non avrebbe versato l’Irpef per 150mila euro - Angelo Duro è stato accusato di evasione fiscale. Il comico siciliano non avrebbe versato l’Irpef per 150mila euro nel 2023. Ad avviare l'indagine è stata la procura di Roma, in seguito ad un controll ... Segnala msn.com