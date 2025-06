Angelo Duro accusato di evasione | la risposta nel suo stile

Angelo Duro, il re del sarcasmo e della satira senza freni, si trova ora al centro di un caso che ha fatto parlare tutti: l’accusa di evasione fiscale da 150mila euro nel 2023, anno di successi travolgenti. La sua replica? Un fuoco di fila di ironia e sberleffo, come solo lui sa fare. Ma dietro le battute, cosa c’è davvero? Andiamo con ordine: da un...

Angelo Duro, il comico che ha fatto del cinismo e del politicamente incorretto la sua cifra stilistica è finito nel mirino per una presunta evasione di 150mila euro, avvenuta nel 2023, anno in cui ha fatto incassi record. La replica è arrivata puntuale, dalla sua pagine social, e in perfetto stile “Duro”. “Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente?”. Ma andiamo con ordine: da un accertamento fiscale sarebbe emersa un’operazione sospetta, ovvero il passaggio da un regime di partita Iva alla creazione di una società, un “escamotage” per pagare meno tasse. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Angelo Duro accusato di evasione: la risposta (nel suo stile)

