Anello educativo rotto C'è tanto su cui lavorare

L’applauso è fragoroso, ma Gino Cecchettin lo devia, riconoscendo umilmente il suo ruolo. È un padre che, invece di arrendersi alla perdita, trasforma il dolore in un messaggio di speranza e impegno. A Pistoia, la sua storia ha toccato cuori e menti, riempiendo la libreria Lo Spazio di emozioni e riflessioni. Perché dietro ogni storia di sofferenza si cela un invito a lavorare insieme per un domani migliore.

L'applauso lo precede ed è forte, scrosciante. Ma non è suo e lo dice subito: "Io questo battere di mani lo giro a Giulia. Io non sono nulla. Sono solo un padre che non si è rassegnato a che tutto finisse quel giorno lì, in quel modo lì". Gino Cecchettin, il padre rimasto 'orfano' della sua Giulia, è a Pistoia. E la città se n'è accorta. Tanto che la libreria Lo Spazio, dove è stato presentato il suo libro "Cara Giulia", è piena già da ore prima dell'arrivo di Gino. E non sbaglia Gino a dire che Giulia in realtà è la "figlia di tutti", lo prova il pienone di ieri: "Non sono un formatore, non sono illuminato, chiedo a tutti di vedermi come un papà che vuole bene – ha continuato Cecchettin -.

