Andrée Ruth Shammah Teatro Parenti | La sinistra si divide perché alcuni ignorano l’antisemitismo

In un contesto di crescente tensione, le parole di Andrée Ruth Shammah al Teatro Parenti invitano a riflettere sulla complessità del conflitto israelo-palestinese. La sua testimonianza sottolinea come la solidarietà e la pace possano unire cittadini di diversa provenienza, superando divisioni e ignoranza. Per approfondire questa importante discussione, è fondamentale comprendere le ragioni di un dissenso che divide la sinistra e il mondo intero.

“ Io credo che qualsiasi cittadino che chiede la pace voglia scendere in piazza con due bandiere, quella palestinese e quella israeliana. E invece se non ci si riesce, se c’è stato bisogno d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Andrée Ruth Shammah (Teatro Parenti): “La sinistra si divide perché alcuni ignorano l’antisemitismo”

In questa notizia si parla di: Andrée Ruth Shammah Teatro