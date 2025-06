Andrea Occhipinti | Con il ministro Giuli c' è stato un incontro molto costruttivo abbiamo aperto un dialogo

L'incontro tra Andrea Occhipinti e il Ministro Giuli si è rivelato un momento di grande dialogo e prospettiva per il settore cinematografico italiano. La delegazione ha aperto un dialogo costruttivo, confermando l'impegno comune verso nuove strategie di crescita. Andrea Occhipinti ha sottolineato la positività dell'evento, segnando un passo importante verso un futuro più solido e collaborativo. Ma quali sono i prossimi passi per rafforzare il nostro cinema?

L'incontro tra una delegazione rappresentativa del settore cinematografico e il ministro Giuli si è concluso in modo positivo, come dichiarato dal produttore Andrea Occhipinti. Il produttore Andrea Occhipinti ha dichiarato alla stampa che l'incontro con i ministro Giuli che si è svolto in giornata si è concluso in modo positivo. Durante l'incontro al Cinema Quattro Fontane di Roma, come riporta l'Adnkronos, sono stati confermati alcuni passi in avanti compiuti nelle ultime ore. Le dichiarazioni del produttore La conferenza stampa convocata al cinema Quattro Fontane di Roma ha fatto il punto sulla situazione dopo l'incontro tra una delegazione rappresentativa del settore cinematografico e il ministro Giuli avvenuto questa mattina al ministero della Cultura, alla presenza anche del sottosegretario Lucia Borgonzoni.