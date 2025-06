Andrea Costa | attesa per il futuro del club tra debiti e stabilità economica

Andrea Costa vive giorni di incertezza e speranza, con il futuro del club ancora da definire tra debiti e stabilità finanziaria. Mentre i tifosi attendono con ansia una svolta che possa garantire solidità e competitività, anche i protagonisti sul parquet sono in attesa di conoscere le decisioni che plasmeranno il loro percorso. Particolarmente coinvolto è il veterano Giacomo Sanguinetti, il cui destino potrebbe essere legato alle prossime scelte societarie.

Sono ancora giorni di attesa in casa Andrea Costa, quelli che andranno a definire il futuro del sodalizio, da rischiararsi nelle prossime settimane dopo il lavoro portato avanti sotto silenzio dietro le quinte societarie. Giorni di attesa per i tifosi, desiderosi di trovare un club solido ancorché competitivo in campo; giorni di attesa anche per gli ultimi protagonisti sul parquet. Particolarmente chi come il veterano Giacomo Sanguinetti è legato contrattualmente al club imolese (in virtù del biennale firmato la scorsa estate) e attende lumi sulla situazione del club. Sanguinetti, ha ricevuto novità dalla società? "In questo momento ancora non mi sono arrivate novità e non so come si stia evolvendo la situazione, si tratta di una questione complicata soprattutto per via della situazione dei debiti passati.

