Andre Agassi | Alcaraz e Sinner tanto straordinari quanto diversi Djokovic è il tennista più forte in difesa di tutti i tempi

opinioni sulla crescita di questi giovani talenti, sottolineando come stiano portando nuova linfa al tennis mondiale e sfidando i record storici con passione e determinazione.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno rimodellando il panorama del massimo circuito internazionale del tennis con la loro ascesa e i loro stili di gioco così diversi: il primo domina con precisione clinica e instancabile efficienza; il secondo abbaglia con atletismo puro e istinto. Mentre l’italiano e lo spagnolo continuano a consolidare il loro status al n.1 e al n.2 del mondo, l’otto-volte vincitore Slam, Andre Agassi, ha espresso le proprie idee su quanto sta accadendo durante una recente apparizione al podcast “Served with Andy Roddick “. Agassi è stato uno degli otto tennisti della storia ad aver completato il Career Grand Slam (aver vinto almeno una volta tutti i Major) e il suo primo pensiero è stato dedicato ad Alcaraz e al suo modo di muoversi in campo: “ La cosa che mi stupisce di più guardando Carlos giocare dal vivo è quanto poco la sua velocità diminuisca dalla terra all’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Andre Agassi: “Alcaraz e Sinner tanto straordinari quanto diversi. Djokovic è il tennista più forte in difesa di tutti i tempi”

In questa notizia si parla di: Andre Agassi Alcaraz Sinner

Carlos Alcaraz Champion of RG 2025 (@notennisfan) Partecipa alla discussione

Andre Agassi incensa Sinner dai microfoni di TNT Sports: "Jannik ti fa sembrare di essere in controllo del punto ma in realtà sei inerme" - Andre Agassi incensa Sinner dai microfoni di TNT Sports: 'Jannik ti fa sembrare di essere in controllo del punto ma in realtà sei inerme' ROLAND GARROS – Nel corso del primo episodio di “Agassi - Ace ... Scrive informazione.it

Il sogno di Musetti e Sinner, azzurri contro tutti a Parigi. Wilander: “Come Agassi e Sampras” - Semifinali al Roland Garros: Lorenzo contro Alcaraz, Jannik affronta Djokovic. E i grandi ex esaltano il momento azzurro ... Come scrive repubblica.it

Sinner contro Alcaraz, Agassi anticipa la finale: vota Carlos e avverte Jannik in vista di Roland Garros e Wimbledon - Sulla rivalità si è espressa in queste ore anche la leggenda del tennis, Andre Agassi, che ha svelato ... della sua carriera, Jannik Sinner si appresta a sfidare per l’undicesima volta in carriera ... Come scrive sport.virgilio.it

Andre Agassi Gives Insight on Sinner & Alcaraz Rivalry | TC Live