Andare al lavoro in bici? A Roma ti premiano fino a 100 euro

L’estate romana invita a pedalare, e ora anche a risparmiare! Se vai al lavoro in bici, potresti ricevere fino a 100 euro di bonus grazie a un innovativo progetto nato per promuovere la mobilità sostenibile. Ma come funziona esattamente questa iniziativa? Scopriamo tutti i dettagli del bonus “Vado in bici a lavoro” e come partecipare a questa splendida occasione per muoversi in modo più green e conveniente.

L’estate è arrivata e cosa c’è di meglio di una passeggiata in bici soprattutto se viene pagata? E’ quello che sta succedendo a Roma per chi va a lavoro con questo mezzo di trasporto alternativo ma utile e sostenibile. Come funziona il bonus dal valore massimo di 100 euro? Scopriamo tutti i dettagli. A lavoro in bici: Roma ti premia con 100 euro, come funziona. “Vado in bici a lavoro” è il nome del progetto presentato in Commissione sport di Roma Capitale, presieduta da Ferdinando Bonessio che nasce con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del mezzo a pedali dando ai fruitori dei buoni di una somma minima di cinque euro fino a un massimo di cento euro. 🔗 Leggi su Funweek.it

