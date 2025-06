Ancona | Polci guida l' iscrizione in Serie D con nuovi investitori e staff tecnico

Ancona si prepara a una nuova sfida con entusiasmo e determinazione, annunciando l’ingresso di nuovi investitori e uno staff tecnico di alto livello. Il presidente Massimiliano Polci ha confermato che il team di fiducia seguirà tutte le operazioni per l’iscrizione in Serie D, mentre la proprietà sceglierà le figure tecniche che guideranno il sodalizio dorico nella stagione 2025/26. Un passo deciso verso un futuro ricco di ambizioni e successi.

Come scrive l’Ancona sul suo comunicato, rilasciato l’altra notte in orario quantomeno inconsueto, "il presidente Massimiliano Polci conferma che con i propri uomini di fiducia si occuperà delle operazioni necessarie all’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie D. Sarà lo stesso gruppo dirigenziale facente capo all’attuale proprietà a scegliere le figure tecniche che gestiranno il sodalizio dorico nella stagione 202526. Incaricati che avranno poi il compito di definire lo staff tecnico e i giocatori che comporranno il gruppo squadra nella prossima stagione". Ecco, dunque, lo scenario che si prospetta nell’immediato futuro biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ancona: Polci guida l'iscrizione in Serie D con nuovi investitori e staff tecnico

