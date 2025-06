AnchLuca Zaia Omaggia i Ragazzi dell' under 21 della Dibiesse Calcetto Miane

L’entusiasmo e il talento dei giovani atleti della Dibiesse Calcetto Miane riescono a conquistare non solo il titolo, ma anche il cuore di istituzioni autorevoli come il Presidente Luca Zaia. In un gesto di grande riconoscimento, Zaia omaggia gli under 21 con una lettera di congratulazioni, sottolineando l’importanza di valorizzare i giovani talenti e il loro percorso di eccellenza. Un traguardo che segna un nuovo capitolo di orgoglio e passione per lo sport locale...

COMUNICATO STAMPA Dibiesse Calcetto Miane: omaggi istituzionali per lo Scudetto Under 21. Il Presidente Luca Zaia celebra l’impresa, lettera di congratulazioni anche dal Presidente Stefano Marcon Miane (TV), 6 giugno 2025 – La conquista dello Scudetto Italiano Under 21 da parte della Dibiesse. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - AnchLuca Zaia Omaggia i Ragazzi dell'under 21 della Dibiesse Calcetto Miane

In questa notizia si parla di: Under Dibiesse Miane Zaia

Dibiesse Calcetto Miane, i "terribili ragazzi" under 21 incantano alle nazionali - Domenica 18 maggio, la Dibiesse Calcetto Miane ha scritto una pagina indimenticabile, con gli "under 21 terribili" che conquistano il titolo regionale veneto 2024/2025.

Dibiesse Calcetto Miane: campione d’Italia Under 21 Calcio a 5 stagione sportiva 2024/2025 - Un’impresa epica e un trionfo storico per una società nata in un piccolo paese in collina di poco più di 2300 abitanti! Domenica 1° giugno 2025 entrerà per sempre nella storia dello sport di Miane, un ... Lo riporta trevisotoday.it

Dibiesse Calcetto Miane, i "terribili ragazzi" under 21 incantano alle nazionali - Vinta la prima partita del triangolare Nord (Dibiesse Maine- Celtic Bhoys. Top Five) dalla Dibiesse Calcetto Miane, che vedrà la prima classificata disputare la finale per contendersi il Titolo Italia ... Riporta trevisotoday.it

U21 Regionale: la finale scudetto è Dibiesse Miane-Club Sport Roma - Sarà Dibiesse Miane-Club Sport Roma la finale scudetto del campionato Under 21 Regionale, in programma domenica 1° giugno a Cesena nell’ambito delle Futsal Finals: nell’ultima e decisiva giornata del ... Segnala divisionecalcioa5.it

Dibiesse Miane-Club Sport Roma 7-5 d.t.s. | Under 21 Regionale | Playoff | Finale