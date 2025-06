Ancelotti partenza a rilento con il Brasile | 0-0 contro l’Ecuador

L’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile inizia con un pareggio a reti inviolate contro l’Ecuador, segnando un debutto tutto sommato discreto. Nonostante il risultato poco spettacolare, il tecnico si mostra fiducioso, lodando la solidità difensiva della sua squadra. L’asticella si alza, ma il cammino verso i Mondiali è appena iniziato: ora, occhi puntati sulle prossime sfide e sui progressi di questa nuova avventura. Segui le nostre dirette e analisi su Sportface Tv.

Comincia con uno scialbo 0-0 contro l’Ecuador l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Il tecnico non fa drammi: “Ottima partita difensiva” Non comincia nel miglior modo possibile l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. L’ex allenatore di Milan e Real Madrid, infatti, ha pareggiato 0-0 a Guayaquil nella gara di qualificazione ai prossimi mondiali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Tante ombre e solo qualche luce nell'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Nelle qualificazioni mondiali i verde-oro hanno pareggiato 0-0 a Guayaquil contro l'Ecuador. La Selecao ha patito a lungo l'aggressività degli avversari. #ANSA Partecipa alla discussione

Ancelotti, partenza flop: Ecuador-Brasile 0-0, auriverde quasi mai pericolosi - Delude l'esordio da ct dell'allenatore emiliano Ancelotti sulla panchina del Brasile, Vinicius si accende a sprazzi, l'attacco non punge e con l'Ecuadord finisce 0-0: martedì contro il Paraguay il deb ... Si legge su sport.virgilio.it

Ancelotti, partenza in salita col Brasile: solo 0-0 con l'Ecuador. Argentina ok - Esordio in chiaroscuro per il nuovo commissario tecnico verdeoro. I campioni del mondo allungano in classifica superando il Cile grazie a Julian Alvarez ... Secondo tuttosport.com

