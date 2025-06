Ancelotti pareggio e critiche | Ecuador-Brasile finisce 0-0

Inizia con un pareggio a reti bianche l'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. La Seleção, in un match complicato contro l'Ecuador, ha mostrato ancora evidenti difficoltà nella costruzione del gioco, sollevando critiche e interrogativi sul futuro. Il punto conquistato, tuttavia, permette comunque di mantenere la quarta posizione nel girone alle spalle di Argentina e altri rivali.

Inizia con un pareggio a reti bianche l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, i verdeoro non sono andati oltre lo 0-0 in casa dell’ Ecuador dopo un match in cui hanno manifestato ancora grossi problemi nella costruzione del gioco. Insomma, di buono per il ct italiano c’è solo il punto conquistato, che porta la Seleção al quarto posto nel girone alle spalle dell’Argentina, prima in solitaria, dello stesso Ecuador e del Paraguay, tra l’altro prossimo avversario di Vini Jr. e compagni l’11 giugno. «Buona la prova a livello difensivo», ha sottolineato in conferenza stampa Ancelotti, pur ammettendo la poca fluidità in attacco. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ancelotti, pareggio e critiche: Ecuador-Brasile finisce 0-0

