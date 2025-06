Ancelotti debutta con un pari Che emozione la mia prima col Brasile

Il debutto di Ancelotti sulla panchina del Brasile è stato accompagnato da emozioni e aspettative. Nonostante il pari contro l’Ecuador, il nuovo ct ha evidenziato il giusto atteggiamento della squadra, segnale di un periodo promettente. La strada verso il Mondiale 2026 è ancora lunga, ma questa prima prova lascia intravedere un futuro brillante per la Selecao. Restiamo in attesa di scoprire come evolverà questa avventura.

"Squadra con il giusto atteggiamento", ha detto il ct della Selecao dopo lo 0-0 in Ecuador ROMA - Carlo Ancelotti debutta con un pareggio sulla panchina del Brasile. In un match valido per la 15esima giornata qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026, la Selecao non va oltre lo 0-0 all'Estadio Ba. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ancelotti debutta con un pari "Che emozione la mia prima col Brasile"

In questa notizia si parla di: Ancelotti Debutta Brasile Pari

