Ancelotti com'è andata la prima col Brasile | 0-0 in Ecuador VIDEO

Carlo Ancelotti fa il suo debutto come ct del Brasile con un pareggio emozionante 0-0 in Ecuador, un risultato che testimonia la solidità della squadra e l'inizio promettente di una nuova avventura. La Seleção si posiziona al secondo posto con 24 punti in 15 giornate, lasciando intravedere un cammino ricco di sfide e successi. Un esordio che lascia spazio a molte speranze per il futuro.

