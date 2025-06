Ancelotti che flop all’esordio con il Brasile! Oggi siamo un disastro

Un esordio deludente per Carlo Ancelotti con il Brasile, che si ferma senza reti contro l’Ecuador in una sfida accesa e combattuta. La Seleção, sotto la guida dell’allenatore italiano, dimostra ancora lacune e difficoltà, lasciando i tifosi e gli analisti a chiedersi se questa sia solo una partenza difficile o il segnale di un rilancio più complesso. La strada verso il mondiale si fa incerta, e il prossimo appuntamento sarà cruciale per cambiare rotta.

Esordio amaro per Carlo Ancelotti che non va oltre uno scialbo zero a zero con l’Ecuador mentre c’è già chi urla al fallimento L’avventura di Carlo Ancelotti alla guida del Brasile inizia con un pareggio a reti inviolate. A Guayaquil, contro un Ecuador solido e aggressivo, la Seleção non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 nella prima gara di qualificazione mondiale sotto la guida del tecnico emiliano. Prestazione opaca per molti, compreso Vinicius Jr., apparso intermittente, mentre il portiere Alisson ha dovuto salvare il risultato in più di un’occasione. Ancelotti sicuro: “Un dono essere qui, porteremo il Brasile ai vertici”. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Ancelotti, che flop all’esordio con il Brasile! “Oggi siamo un disastro”

In questa notizia si parla di: Ancelotti Esordio Brasile Flop

Brasile, flop Ancelotti all’esordio: solo 0-0 contro l’Ecuador, ora la qualificazione Mondiale è in salita! - Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile lascia l’amaro in bocca: un insipido 0-0 contro l’Ecuador a Gayaquil, in una sfida che complica la strada verso il Mondiale 2026.

#Brasile, flop #Ancelotti all'esordio: solo 0-0 con l'Ecuador Partecipa alla discussione

?? Ancelotti, l'esordio col Brasile è FLOP! 0-0 in Ecuador, stats horror ?? | OneFootball - C'era grandissima attesa per l'esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Un binomio leggendario che, però, parte col piede sbagliato. I verdeoro, impegnati in Ecuador e bisognosi di punti ... Come scrive onefootball.com

Brasile, flop Ancelotti all’esordio: solo 0-0 contro l’Ecuador ora la qualificazione Mondiale è in salita! - Tutto sull’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile, con i verdeoro fermati sullo 0-0 dall’Ecuador. I dettagli in merito Il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile non lasci ... calcionews24.com scrive

Ancelotti, partenza flop: Ecuador-Brasile 0-0, auriverde quasi mai pericolosi - Delude l'esordio da ct dell'allenatore emiliano Ancelotti sulla panchina del Brasile, Vinicius si accende a sprazzi, l'attacco non punge e con l'Ecuadord finisce 0-0: martedì contro il Paraguay il deb ... Scrive sport.virgilio.it

Storie e aneddoti legate ai Mondiali di Calcio con la maglia della Nazionale