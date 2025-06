Amici Maria De Filippi fa fuori due professori e ruba in casa a Milly Carlucci | le novità

Amici 25 si prepara a sorprendere il pubblico con novità sconvolgenti: pettegolezzi parlano di professori in bilico, ritorni a sorpresa e perfino di un colpo di scena che coinvolge Milly Carlucci. Maria De Filippi non si ferma e promette un’edizione ancora più avvincente, capace di catturare l’attenzione di tutti. La stagione 24 potrebbe essere solo l’inizio di una rivoluzione totale nel mondo dei talent show, lasciando gli spettatori ansiosi di scoprire cosa riserverà il futuro.

La stagione 24 di Amici si è conclusa da poco, ma Maria De Filippi è già al lavoro per rivoluzionare la prossima edizione del suo storico talent. I casting per la nuova classe sono ufficialmente aperti, ma ciò che sta facendo più discutere non sono i futuri allievi, bensì i professori: si preannunciano addii eccellenti, ritorni inaspettati e addirittura un "colpo basso" a Milly Carlucci. Secondo le prime indiscrezioni, Amici 25 potrebbe accogliere nuovi volti in cattedra, mentre due attuali insegnanti sarebbero già con un piede fuori dalla scuola più famosa d'Italia. Amici, c'è chi va e c'è chi viene: le novità della nuova edizione.

Ballerino casertano vola in finale ad 'Amici' di Maria De Filippi - Daniele Doria, talentuoso ballerino di Trentola Ducenta, conquista la finale di "Amici di Maria De Filippi".

FUORI il 23 MAGGIO gli EP di Antonia, Nicolò, TrigNO e Jacopo Sol. #Amici24 News completa di @SuperGuidaTV: https://tinyurl.com/2k5ycy7c Partecipa alla discussione

Amici 25, rivoluzione in vista, addio a due professori? I possibili sostituti - Per la prossima edizione di Amici, due attuali professori potrebbero lasciare il talent show: chi prenderà il loro posto? notizie.it scrive

Amici 25, cambiano gli insegnanti: chi va via e chi arriva/ Ecco i due nomi bomba - Rivoluzione in vista ad Amici 25 dove ci potrebbero essere grandi cambiamenti nel corpo insegnanti: ecco chi potrebbe arrivare. Come scrive ilsussidiario.net

“Perché ho lasciato Amici” L’insegnate fuori dal programma di Maria De Filippi, il motivo lo rivela solo ora - Luca Jurman spiega le motivazioni dietro il suo abbandono del programma "Amici", rivelando una decisione meditata e un malcontento accumulato, culminato nell'eliminazione di un'allieva a lui cara ... Secondo bigodino.it

