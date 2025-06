Amici due prof potrebbero saltare | chi al loro posto

Due insegnanti potrebbero lasciare il banco di Amici 24, sconvolgendo gli equilibri della scuola più amata d'Italia. Con i casting per la prossima edizione già in pieno fermento, il gossip si infittisce e le voci di cambiamenti drastici si fanno sempre più insistenti. Chi prenderà il loro posto? Le sorprese sono dietro l'angolo e promettono di rivoluzionare ancora una volta il celebre talent. Restate sintonizzati: il futuro di Amici potrebbe riservarci grandi colpi di scena.

News TV. Sono passate solo poche settimane dalla finale di Amici 24, ma il mondo del talent show più longevo della televisione italiana non conosce pause. Con i casting per la prossima edizione già ufficialmente aperti, iniziano a circolare le prime indiscrezioni bollenti sul futuro della scuola di Maria De Filippi. E questa volta le novità non riguardano solo gli allievi: il vero terremoto potrebbe arrivare direttamente dal corpo docente. Due professori potrebbero non tornare a settembre, e l'ipotesi sta già accendendo i social. Se confermato, si tratterebbe di un cambiamento importante che darebbe una nuova impronta alla prossima stagione del talent.

