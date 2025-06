Amianto nei serramenti chiusa scuola dell' infanzia a Torino Mirafiori Sud

La sicurezza dei nostri piccoli è la priorità assoluta. A Torino, la scuola dell'infanzia La Giostra di via Monastir è stata chiusa immediatamente dall'Asl a causa della presenza di amianto nei serramenti. Le lezioni sono sospese fino a fine mese, mentre il Comune si impegna a garantire interventi rapidi e sicuri per ripristinare l'ambiente scolastico. La tutela dei bambini richiede azioni tempestive e trasparenza, perché ogni passo conta per un futuro più sicuro.

Da ieri, giovedì 5 giugno 2025, la scuola dell'infanzia La Giostra di via Monastir è stata chiusa dall'Asl Torino con effetto immediato dopo che è stata rilevata la presenza di amianto nei serramenti. Le lezioni per i bambini sono spostate fino a fine mese, periodo entro cui il Comune provvederà.

