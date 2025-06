Ambulatorio in campo per i camici bianchi

Si tratta di un locale che rappresenta un’opportunità unica per rafforzare l’assistenza sanitaria nelle frazioni di Mantegazza e Rogorotto, spesso penalizzate dalla scarsa mobilità. Grazie a questa iniziativa, i camici bianchi potranno offrire nuovi servizi medici a disposizione dei cittadini, migliorando la qualità della loro vita e riducendo le barriere all’accesso alle cure. È un passo importante verso un sistema sanitario più vicino e inclusivo.

Obiettivo: garantire nuovi servizi medici sanitari, in particolare ai cittadini delle frazioni di Mantegazza e Rogorotto, penalizzati dalla carenza di trasporto pubblico. Per questo motivo il Comune di Vanzago d’intesa con il Comune di Arluno hanno pubblicato manifestazione di interesse per concedere l’uso dello studio medico ubicato nel centro civico comunale Bambini di Beslan in Via Sant’Isaia 20 a Mantegazza. "Si tratta di un locale che durante la pandemia da Covid veniva utilizzato dai medici, uno spazio che si è liberato e può essere utilizzato ancora in ambito medico-sanitario valorizzando l’ integrazione con i servizi già presenti, come per esempio la farmacia comunale che si trova nello stesso edificio", afferma il sindaco Lorenzo Musante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ambulatorio in campo per i camici bianchi

In questa notizia si parla di: Ambulatorio Campo Camici Bianchi

Ambulatorio in campo per i camici bianchi - Obiettivo: garantire nuovi servizi medici sanitari, in particolare ai cittadini delle frazioni di Mantegazza e Rogorotto, penalizzati dalla ... Da ilgiorno.it

Ambulatori medici temporanei. Servizio garantito tutto il mese. Operativi nuovi camici bianchi - I tre camici bianchi sono: la dottoressa Valeria Rotiroti, operativa nell’ambulatorio di Bareggio, in via Manzoni 31 (Magentino); la dottoressa Laura Santi, impegnata nell’ambulatorio di ... Da msn.com

Specializzandi nelle corsie e in ambulatorio: sessanta camici bianchi a rischio nell’Ulss 2 - Medici specializzandi in corsia per gestire le urgenze o negli ambulatori territoriali per ... così da tamponare la drammatica carenza di camici bianchi che garantiscono l’assistenza primaria. tribunatreviso.gelocal.it scrive

Napoli, quella del medico è una missione non un mestiere. I camici bianchi vicino alla gente