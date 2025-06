Ambulatori per le emergenze nei giorni festivi per l’odontoiatria pubblica

Se un’emergenza odontoiatrica durante i giorni festivi coglie di sorpresa, nessun timore: la Regione Toscana si impegna a garantire assistenza tempestiva e di qualità. Con l’apertura di ambulatori dedicati nelle diverse aree, si rafforza il servizio pubblico, assicurando che ogni paziente possa ricevere cure urgenti anche nei momenti più critici. Questa riorganizzazione rappresenta un passo importante verso un sistema sanitario sempre più vicino alle esigenze dei cittadini.

FIRENZE – Si comincia con un ambulatorio per area vasta, che poi diventerà in autunno uno per provincia. A quattro mesi dall’approvazione della delibera che riorganizza l’offerta di prestazioni odontoiatriche pubbliche, la Regione informa che a partire dal 15 giugno in caso di urgenze nei giorni festivi sarà attivo un ambulatorio per area: nella Toscana nord ovest nei locali dell’azienda ospedaliera universitaria pisana, nella Toscana centro all’ospedale Palagi a Firenze e all’ospedale di Grosseto nella Toscana sud est. Un servizio in più, che si aggiunge ai circa ottanta centri già aperti dal lunedì al sabato e distribuiti sul territorio, presenti in tutte le province: oltre sessanta centri di primo livello e una ventina di secondo e terzo a prevalente assistenza ospedaliera, a cui si può accedere liberamente senza prescrizione del medico di famiglia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

