Ambesi su Sinner-Djokovic | Le tattiche usate contro Zverev non penso funzionino con Jannik

Massimiliano Ambesi, giornalista e analista di Eurosport, ha approfondito le strategie di Djokovic contro Zverev, sottolineando come queste possano non essere efficaci con Jannik Sinner. Con le semifinali di Roland Garros 2025 alle porte, l’Italia si affida a Sinner e Musetti, pronti a sfidare i giganti del tennis mondiale. Ma quali tattiche adotterà Sinner per superare il campione serbo? La sfida è aperta e il futuro ancora da scrivere.

Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d'attualità del tennis nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il quadro dei qualificati alle semifinali del Roland Garros 2025 è stato delineato e l'Italia potrà contare su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente opposti a Novak Djokovic e a Carlos Alcaraz. Si è partiti dall'analisi dei due ultimi quarti di finale (Sinner vs Bublik e Djokovic vs Zverev): " Un Sinner che io ho definito granitico. Il copione è stato il medesimo delle partite precedenti. Credo che dalle sfide di ieri escano vincitori in tre: Sinner, Djokovic, ma anche Bublik, che ha mostrato un bel tennis.

