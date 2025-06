Amanda Lear | I Maneskin mi hanno chiamata per Sanremo ho chiesto soldi e si sono offesi

Amanda Lear e i Måneskin si sono trovati al centro di un vivace scambio di battute, tra accuse e ironia. La cantante, nota per il suo stile distinguo, confessa di aver chiesto compenso per una chiamata a Sanremo, suscitando reazioni sdegnate. La sua domanda tagliente sulla partecipazione agli eventi mondani mette in luce il suo atteggiamento distaccato: “Dovrei andare in mezzo a quelle povere disgraziate influencer con il vestito prestato?” Un pensiero che fa riflettere sulla vera essenza del glamour.

