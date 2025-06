Amalfi primavera della prevenzione e della salute | successo per la campagna di screening oncologici

Amalfi si conferma protagonista della prevenzione con la campagna “Prenditi cura di te e gioca d’anticipo”, un’iniziativa che promuove la salute attraverso screening oncologici gratuiti, realizzati in collaborazione con LILT e ALTS. Un impegno costante dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Daniele Milano, volto a sensibilizzare la comunità e a favorire diagnosi precoci. Durante la campagna di primavera, ben 110 donne hanno già beneficiato di questo importante servizio, dimostrando quanto la prevenzione possa fare la differenza.

Amalfi punta alla prevenzione e lo fa attraverso la campagna “ Prenditi cura di te e gioca d’anticipo ”, con screening oncologici gratuiti dedicati ai cittadini in collaborazione con LILT e ALTS. Un’azione di sensibilizzazione costante, diffusa durante tutto l’anno, intrapresa da tempo dall’ Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano. Nella campagna di primavera sono state ben 110 donne hanno usufruito dello screening senologico e per qualcuna è stato provvidenziale, avendo fatto emergere situazioni necessarie di attenzione e cure specialistiche. Numeri significativi sono stati registrati per tutte le giornate dedicate alla prevenzione, con visite e consulenze gratuite per il melanoma, cancro della mammella e del cavo orale e check-up prostatico: in particolare nel 2025 sono state oltre 100 le donazioni di sangue (sono previste prossimamente altre due giornate per la raccolta ematica), più di 30 gli screening nevoscopici, 20 quelli del cavo orale e 20 urologici. 🔗 Leggi su Zon.it