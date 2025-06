Amadeus debutta sul Nove con un nuovo show | ecco quando lo rivedremo

Amadeus torna sul Nove con un nuovo, entusiasmante game show che mette alla prova i concorrenti in una sfida ad alta tensione, tra premi e corsa contro il tempo. Con Giulia Salemi al suo fianco, l’evento promette emozioni forti e suspense coinvolgente. Ma quando potremo rivedere il nostro amato conduttore in azione? Restate sintonizzati per tutte le novità !

News Tv. Una sfida ad alta tensione, una gabbia colma di premi e una corsa contro il tempo: Amadeus torna sul Nove con un nuovo game show che promette di diventare un appuntamento imperdibile per gli amanti dei giochi a premi. Accanto ad Amadeus, Giulia Salemi, pronta a incitare i concorrenti in questa folle gara di nervi e velocitĂ . Quando rivedremo il nostro amato conduttore? Leggi anche: “Sanremo 2026” è stato rinviato: cosa sta succedendo “The Cage – Prendi e Scappa” debutta su Nove. Un format internazionale dal successo consolidato, una conduzione di punta e una scenografia da lasciare senza fiato. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Amadeus debutta sul Nove con un nuovo show: ecco quando lo rivedremo

