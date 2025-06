Alzheimer e autismo la persona al centro in un convegno a Palazzo Reale

Alzheimer e autismo, due sfide che richiedono attenzione e comprensione, vengono al centro di un convegno dedicato alla persona, promuovendo dialogo e solidarietà. Organizzato dai Clubs Lions della I e IV circoscrizione del Distretto 108 YB Sicilia, l’evento si terrà sabato 7 giugno alle ore 9 nella sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. Un’occasione unica per approfondire queste tematiche e contribuire a un cambiamento positivo.

