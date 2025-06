Alza troppo il gomito nel bar E manda all’ospedale un rivale

Un semplice incontro tra amici si è trasformato in un episodio di autentico caos a Cremona, quando un cliente eccessivamente alticcio ha scatenato una rissa che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La scena, degna di un film, ha visto coinvolti carabinieri di diverse stazioni e un giovane rivale a terra in ospedale. Scopriamo come un momento di svago può sfociare in un'avventura da forse troppo alcol!

(Cremona) Tre pattuglie di carabinieri, del Radiomobile e della stazioni di Pandino e Castelleone per sedare una lite scoppiata in un bar tra un 53enne, palesemente ubriaco e un 52enne, mercoledì poco dopo le 20. Il 53enne, residente nel Lodigiano che era arrivato in paese per andare a trovare i figli, ha fatto tappa nel bar per annegare nell’alcol qualche dispiacere. Solo che ha alzato un po’ troppo il gomito e ha cominciato a prendersela con gli avventori presenti. Dapprima ha litigato con un giovane, il quale ha pensato bene di lasciare il locale per evitare guai. Poi se l’è pesantemente presa con la barista che gli ha chiesto di andarsene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alza troppo il gomito nel bar. E manda all’ospedale un rivale

In questa notizia si parla di: Troppo Gomito Alza Manda

Notte di controlli per la Polizia Locale, automobilisti che alzano troppo il gomito: quattro patenti ritirate - Nella scorsa notte, la polizia locale di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone e Mare ha svolto un servizio straordinario di controlli stradali nel territorio di Savignano sul Rubicone e Cesenatico.

Alza troppo il gomito e disturba i clienti fuori da un locale, poi si rifiuta di fornire le generalità e se la prende coi poliziotti - Continua a leggere Alza troppo il gomito e disturba i clienti fuori da un locale, poi si rifiuta di fornire le generalità e se la prende coi poliziotti su Città della Spezia ... Segnala msn.com

Alza troppo il gomito e finisce fuoristrada - Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ... Da tio.ch

Alza troppo il gomito e causa un black out - Inoltre gli è stata inflitta una multa di 500 euro. Denunciato per aver alzato il gomito un giovane, 30 anni, di Adria. Oltre la denuncia, il ritiro della patente e la decurtazione di 10 punti ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Giorgia hurts her foot with a nail with Dani while Salvo and Robbi play #danierobbi #shorts