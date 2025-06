Alter-Ego è il nuovo robot dell’Iit all’Acquario di Genova parlerà al pubblico di cetacei e tutela ambientale

Il futuro della tecnologia si fa vivo all’Acquario di Genova, dove il nuovo robot Alter Ego dell’IIT farà il suo debutto il 10 giugno. Un’occasione unica per scoprire come robotica e intelligenza artificiale possano contribuire alla tutela dei cetacei e dell’ambiente marino. Questa giornata speciale segna la prima sperimentazione di un progetto innovativo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio emozionante tra scienza, natura e tecnologia.

