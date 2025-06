Alta Corte di Tokyo annulla sentenza su risarcimento Tepco per Fukushima

L'alta corte di Tokyo ha stupito nuovamente il mondo legale, annullando la decisione che condannava gli ex dirigenti di Tepco a risarcire l'azienda per il disastro di Fukushima del 2011. Questa scelta, arrivata dopo un pronunciamento precedente, solleva nuove domande sulla responsabilità e il sistema giudiziario giapponese. La vicenda si fa ancora più intricata, lasciando aperti diversi scenari sul futuro delle cause legali e sulla gestione delle catastrofi nucleari in Giappone.

Un'alta corte giapponese ha annullato una sentenza che ordinava agli ex dirigenti dell'operatore della centrale nucleare di Fukushima, la Tokyo Electric Power (Tepco), di pagare i danni all'azienda per non essere stati in grado di impedire la catastrofe del marzo 2011. La decisione dell' Alta Corte di Tokyo è arrivata dopo che, nel luglio 2022, un tribunale distrettuale aveva stabilito che gli ex dirigenti dovessero pagare un risarcimento di circa 13.000 miliardi di yen (79 miliardi di euro). Sia gli ex dirigenti che gli azionisti che hanno richiesto il risarcimento avevano fatto appello alla sentenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alta Corte di Tokyo annulla sentenza su risarcimento Tepco per Fukushima

In questa notizia si parla di: Alta Corte Tokyo Sentenza

Alta Corte di Tokyo annulla sentenza su risarcimento Tepco per Fukushima - L'Alta Corte di Tokyo annulla la decisione che obbligava ex dirigenti Tepco a pagare danni per la catastrofe di Fukushima. Riporta quotidiano.net

Giappone, quinta sentenza a favore del matrimonio egualitario dall’Alta Corte di Osaka - Giappone, la sentenza del tribunale di Osaka a favore del matrimonio ... mentre a ottobre anche l’Alta Corte di Tokyo ha riconosciuto esplicitamente che il divieto era discriminatorio e privo di ... Lo riporta gay.it

L'Alta corte del Giappone dichiara incostituzionale il divieto di matrimonio gay - Secondo quanto riferisce la testata nipponica Kyodo, l'alta corte di Tokyo ha confermato una sentenza di tribunale inferiore che respingeva una richiesta dei querelanti di risarcimento danni da ... Come scrive msn.com

Giappone, l'Alta Corte di Sapporo: Negare il matrimonio egualitario è incostituzionale