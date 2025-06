Alluvione Marche 800 mila euro da Confindustria e sindacati

Un gesto di grande solidarietà unisce imprese e lavoratori delle Marche in un momento difficile: Confindustria CGIL, CISL e UIL hanno avviato una raccolta volontaria che ha già raggiunto oltre 800 mila euro. Questa generosa somma, destinata ai territori colpiti dall’alluvione, rappresenta un esempio concreto di comunità e supporto reciproco. Per dare il via a questa importante iniziativa, è stato sottoscritto…

Un’azione di solidarietà per i territori delle Marche duramente colpiti dagli eventi alluvionali. A lanciare l’iniziativa sono state Confindustria CGIL, CISL e UIL che hanno avviato una raccolta d i contributi volontari da parte di imprese e lavoratori. La somma ricavata da questo gesto di solidarietà è di 811.943,19 euro che saranno devoluti alla Regione Marche per la loro assegnazione. Per dare il via a questa procedura è stato sottoscritto un accordo tra l’ente e le organizzazioni sindacali. La firma documento è avvenuta questo pomeriggio a Palazzo Raffaello. A siglarlo, il presidente Francesco Acquaroli, che è Commissario delegato per l’alluvione; per Confindustria Marche, Diego Mingarelli, vicepresidente di Confindustria Marche; per CGIL, il segretario generale Marche Giuseppe Santarelli; per CISL, il segretario generale Marche Marco Ferracuti; per UIL, la segretaria generale Marche Claudia Mazzucchelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Alluvione Marche, 800 mila euro da Confindustria e sindacati

