Allenatore colpito da linfoma la lunga lettera di addio alla squadra | Mi mancherà tutto siete preziosi

In un gesto di straordinaria forza e dedizione, coach Francesco ‘Bidi’ Bettazzi ha scritto una toccante lettera d’addio alla sua squadra, dopo aver affrontato con coraggio il linfoma. La sua scelta di allenare nonostante le avverse condizioni di salute ha ispirato tutti, trasformando la Virtus Medicina in un simbolo di resilienza e passione. La storia di questa stagione resterà impressa come esempio di vera dedizione nello sport e nella vita.

Medicina (Bologna), 6 giugno 2025 – È con una commovente lettera pubblicata su Facebook che si separano le strade di coach Francesco ‘Bidi’ Bettazzi e della sua Virtus Medicina, club di basket che ha deciso di allenare quest’anno nonostante le precarie condizioni di salute che lo hanno colpito. Una scelta personale, condivisa dal club giallonero, che ha originato una stagione sportiva da sogno, elevando il concetto stesso di sport: la Virtus è arrivata a un passo dalle finali di Conference di serie C, arrendendosi soltanto al Cmo Ozzano di coach Federico Grandi, che si giocherà questo weekend le sue chance di salire in serie B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Allenatore colpito da linfoma, la lunga lettera di addio alla squadra: “Mi mancherà tutto, siete preziosi”

